VERSO LE POLITICHE 2023. AL SENATO UNINOMINALE NEL CENTRO DESTRA C’E’ ANCHE ERNESTO SICA

Spunta una candidatura suggestiva, all’interno del Centro Destra, per le prossime elezioni politiche del 2023: l’ex consigliere ed assessore regionale Ernesto Sica, oggi Coordinatore Provinciale dell’Udc, potrebbe essere il nome che mette d’accordo tutte le forze della coalizione. Sica, che si è candidato alle Regionali 2020 con Italia Viva, oggi è alla guida dell’Udc in Provincia di Salerno e, da tempo, sta chiedendo a tutte le forze di centro destra una riunione in vista della prossima scadenza per le Comunali 2022. Per Sica lo spiraglio per una candidatura nell’Uninominale del Senato è piu’ che probabile, considerato che Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia rivendicano i collegi uninominali per la Camera dei Deputati: all’alleato Udc va comunque riconosciuto uno spazio elettorale, Ernesto Sica potrebbe davvero giocarsi una carta importante alle prossime elezioni politiche del 2023.

