VERSO LE POLITICHE 2023. IN PROVINCIA DI SALERNO PIERRO AL POSTO DI CANTALAMESSA

A differenza di 4 anni fa, per le Politiche del 2023, la Provincia di Salerno avrà il suo candidato per la Lega, in una posizione utile per una elezione in Parlamento: mentre nel 2018 il ruolo di capolista fu assegnato al deputato di Napoli Gianluca Cantalamessa, per la prossima tornata elettorale sarà l’attuale consigliere regionale e coordinatore provinciale Attilio Pierro ad avere un ruolo da protagonista. Per Pierro ci potrebbe essere la candidatura nel Collegio Uninominale della Camera del Cilento ma anche quello da capolista nel proporzionale: il Coordinatore Regionale Valentino Grant sta pensando anche ad una donna di Avellino per il secondo posto in lista, mentre Cantalamessa tornerà nel suo collegio naturale ovvero quello di Napoli.

Share on: WhatsApp