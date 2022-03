VERSO LE POLITICHE 2023. NEL COLLEGIO DEL CILENTO E’ GIA’ DERBY NEL PD TRA ALFIERI E CONTE

Franco Alfieri, già candidato nel 2018 nel Collegio per la Camera dei Deputati con la lista del Partito Democratico, oppure Federico Conte, deputato uscente di Leu che, per le prossime elezioni, tenterà una fusione a freddo con il Pd a livello nazionale ? Chi lo vincerà il derby del Cilento, nel mega Collegio Uninominale per la Camera dei Deputati, che da Eboli arriva fino a Sapri? Le grandi manovre sono già iniziate perchè Conte punta ad un rapporto diretto con i vertici nazionali del Pd, mentre Alfieri gode del sostegno del Partito Democratico della Campania e, soprattutto, del Presidente della Campania Vincenzo De Luca. Di sicuro il cammino è ancora lungo ma la guerra all’interno del Pd tra Franco Alfieri e Federico Conte è già iniziata ed è destinata a proseguire fino all’ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature.

