VERSO LE POLITICHE 2023. NEL PD IL LISTINO PROPORZIONALE E’ GIA’ PRONTO: DE LUCA, AVOSSA E PETRACCA

Piero De Luca capolista, al secondo posto la parlamentare uscente Eva Avossa e, subito dopo, il consigliere regionale del Partito Democratico Maurizio Petracca, per il quale ci sarà anche una candidatura nel collegio uninominale Camera dei Deputati della Provincia di Avellino. Lo schema delle candidature in casa Partito Democratico inizia a prendere forma ed anche se tutti attendono la soluzione del giallo della Segreteria Regionale, i giochi sembrano pressochè fatti. Sul nome di Piero De Luca Capolista, oramai, non ci sono altri dubbi: vuoi per il legame con il territorio, vuoi per il ruolo di Vice Capogruppo alla Camera. La vera novità è la presenza in lista di Eva Avossa che, fino ad oggi, sembrava escludere un suo possibile coinvolgimento per una nuova esperienza da Parlamentare: evidentemente l’appetito (politico) vien mangiando, tanto che l’ex Vice Sindaco del Comune di Salerno è pronta a tuffarsi in una nuova campagna elettorale per le Politiche 2023. Lo farà con uno spirito diverso da quello del 2018 quando la sua fu una campagna elettorale di testimonianza, considerato che il suo ingresso in Parlamento è arrivato solo dopo le dimissioni di Marco Minniti.

