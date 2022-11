VERSO LE PRIMARIE. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE OLIVIERO CON BONACCINI

In attesa di conoscere le decisioni del Presidente della Regione Vincenzo De Luca sulle Primarie del Partito Democratico, in programma il prossimo 19 Febbraio, dall’interno del Consiglio Regionale arrivano le prime dichiarazioni a sostegno dei candidati già in campo. Gennaro Oliviero, Presidente del Consiglio Regionale della Campania, in passato in rotta di collisione con De Luca e con i vertici dello stesso Partito Democratico per le scelte fatte in occasione delle Politiche, ha già annunciato il suo sostegno per la candidatura del Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Sarà l’unico in Consiglio Regionale ? E cosa farà se De Luca dovesse annunciare la sua candidature alle Primarie ?

