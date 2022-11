Il consueto sondaggio settimanale che SWG effettua per conto de La 7 vede, ancora una volta, una crescita per Fratelli d’Italia, il partito del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che si trova, adesso, stabilmente sopra il 30% nelle intenzioni di voto degli italiani. Ecco tutti i numeri, partito per partito.

FRATELLI D’ITALIA 30,4%

MOVIMENTO 5 STELLE 16,9%

PARTITO DEMOCRATICO 16,2%

AZIONE – ITALIA VIVA 7,9%

LEGA 7,6%

FORZA ITALIA 6,4%