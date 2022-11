PROVINCIA DI SALERNO. RUBERTO (FI): “AUGURI AD ALFIERI, ORA CENTRO DESTRA SU AMMINISTRATIVE 2023”

Auguri di buon lavoro al Sindaco Franco Alfieri, neo eletto Presidente della Provincia di Salerno. Un grazie sentito a Sonia Alfano Sindaco di San Cipriano Picentino, che con grande determinazione ha affrontato una campagna elettorale il cui esito era già prevedibile per la modalità di elezione di secondo livello, con la sola partecipazione di Sindaci e Consiglieri comunali.”

Lo scrive Giuseppe Ruberto, Capogruppo in Consiglio Provinciale di Forza Italia, Lega, Udc e Nuovo Psi.

Nell’interesse dell’intera Comunità salernitana continuerò in Consiglio provinciale, insieme ai colleghi di minoranza, a svolgere il mio compito con dedizione e forte senso di responsabilità per affrontare le tante criticità ed esigenze, proponendo soluzioni realizzabili e sostenendo azioni concrete, incisive e particolarmente significative.

Dalla maggioranza di Centro Destra in Parlamento, attendiamo un provvedimento non più rinviabile per rivedere la riforma della Legge Delrio,

per meglio garantire la centralità dell’Ente Provincia, restituendo la parola ai Cittadini per l’elezione del Presidente della Provincia e dei Consiglieri provinciali.

Ora il Centro Destra unito -Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Noi Moderati- dovrà con maggiore sinergia, incrementando i momenti di confronto e partecipazione, dare un segnale forte di condivisione sui territori anche per le prossime elezioni Amministrative di primavera.