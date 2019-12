VERSO LE REGIONALI 2020. FEDERICO CONTE INCONTRA I SUOI FEDELISSIMI. COSA FARA’?

L’appuntamento è per la mattinata del 27 Dicembre, a Salerno, all’interno della Segreteria Politica di Via Piave. Un semplice scambio di auguri ? Forse, ci sarà anche un brindisi ma, di sicuro, le antenne saranno tutte drizzate verso le scelte che il deputato di Leu Federico Conte proporrà, al suo gruppo di fedelissimi, in vista dell’appuntamento con le elezioni regionali della prossima primavera. In campo resta la possibilità di una lista civica, quella di Cittadino Sudd, che raccoglie molte sensibilità di sinistra dell’intera Regione Campania, ma nulla è da escludere, compresa la possibilità di chiudere un accordo federativo con altri partiti del centro sinistra.

