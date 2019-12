IL MINISTRO FIORAMONTI SI E’ DIMESSO: VOLEVA AUMENTO IVA PER FINANZIARE IL SUO MINISTERO

Termina, a Natale, dopo quattro mesi di esperienza al Governo, l’esperienza da Ministro per Lorenzo Fioramonti, l’esponente del M5S, che ha inviato al Presidente del Consiglio Conte una lettera di dimissioni nella quale, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe motivato il gesto per la mancata applicazione dell’aumento Iva, necessario per finanziare il Ministero dell’Istruzione.

Fioravanti, sin dalle prime battute del Governo giallorosso, aveva avanzato proposte per la tassazione delle merendine con eccessi di zucchero. Di recente era finito nell’elenco dei “morosi” per la restituzione delle indennità al Movimento 5 Stelle.