VERSO ROMA I PARLAMENTARI DI CENTRO DESTRA: CIRIELLI, IANNONE, VIETRI, PIERRO E BICCHIELLI

I 5 parlamentari di centro destra della Provincia di Salerno, eletti in Provincia di Salerno nel corso dell’ultima tornata elettorale del 25 Settembre, iniziano il loro percorso verso Roma e verso l’inizio della diciannovesima legislatura della storia della Repubblica Italiana.

Alla Camera dei Deputati andranno Edmondo Cirielli ed Imma Vietri di Fratelli d’Italia che andranno a prendere posto all’interno del Gruppo Parlamentare piu’ numeroso di Montecitorio: per Cirielli, inoltre, restano sempre molto alte le quotazioni per entrare a far parte del Governo guidato da Giorgia Meloni.

Sempre alla Camera anche Attilio Pierro, eletto con la Lega, consigliere regionale in carica ed il candidato di Noi Moderati nel Collegio Uninominale di Salerno Pino Bicchielli.

L’unico salernitano al Senato, invece, sarà Antonio Iannone, alla sua seconda legislatura consecutiva, per il quale si ipotizza un ruolo significativo all’interno dell’Aula di Palazzo Madama.