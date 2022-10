SALERNO. LA CISL CRITICA LA NOMINA DEL DG MATTEO PICARDI: “SCELTA INOPPORTUNA E DISPENDIOSA”

“La scrivente Organizzazione Sindacale, ha appreso dalla stampa locale che è intenzione dell’Amministrazione procedere alla nomina di un Direttore Generale. Considerando la recente redazione del nuovo piano di fabbisogno del personale (Delibera di G. M. n° 229 dell’8/7/2022), dove è stato previsto la diminuizione della spesa ed il numero dei dipendenti, tale decisione ci stupisce e ci lascia alquanto perplessi.”

Lo scrivono i responsabili della Cisl Funzione Pubblica Vitale e Monaco.

Come al solito, constatiamo che, si pensa di risolvere i problemi potenziando il numero dei Dirigenti con nuove assunzioni invece che con nuovi dipendenti di fascia intermedia, ossia coloro che realmente affrontano quotidianamente le problematiche dei cittadini e della stessa Amministrazione; inoltre, cosa ancor più grave, allo stato attuale, in questo Ente, per ogni Dirigente vi è un numero irrisorio (quasi risibile!) di dipendenti.

A nostro parere è inopportuno e sicuramente dispendioso, procedere all’assunzione di una figura apicale dai costi onerosi, viste le problematiche finanziarie dell’Ente, che ha approvato il piano di adesione alle norme per il riequilibrio finanziario (tra l’altro non ancora approvato dal MEF), prevedendo tra l’altro, l’aumento

del costo dei servizi e delle tasse ai cittadini,