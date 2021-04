VERTENZA MACCAFERRI. PIERO DE LUCA: “IL MINISTRO GIORGETTI CONVOCHI TAVOLO DI CRISI”

L’Onorevole Piero De Luca, in assenza di riscontro all’interrogazione già presentata il 19 marzo scorso, ha inviato nella giornata odierna una lettera al Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, per sollecitare l’apertura di un Tavolo di crisi che coinvolga i vertici della Maccaferri Manifattura Italia s.r.l., le istituzioni e le parti sociali.

“La Maccaferri di Bellizzi costituisce una importantissima realtà industriale del nostro territorio. Di recente, i vertici locali dell’azienda hanno formalizzato la decisione di cessare l’attività per mancanza di commesse e per la crisi economico-finanziaria che l’intero gruppo sta attraversando”, si legge nella lettera.

“Tale prospettiva determinerebbe l’attivazione di una procedura di licenziamento collettivo dei lavoratori e un grave depauperamento del tessuto produttivo del territorio. Pertanto, ai fini della salvaguardia dei livelli occupazionali e della continuità produttiva dell’azienda, appare necessaria e non più rinviabile la convocazione di un tavolo di crisi che coinvolga i vertici della società, le istituzioni e le rappresentanze sindacali.”