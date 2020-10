VIGNETI PALO. PRIMA GIORNATA DEDICATA ALLA “COLAZIONE IN VIGNA”

Una mattinata bellissima ai Vigneti Palo, che si e’ conclusa con la foto di squadra. Manca qualcuno, che ha splendidamente collaborato in egual modo per rendere questa primissima uscita di “colazione in vigna”, una delle esperienze piu’ intense e suggestive di questo 4 ottobre.

I volti sorridenti dei nostri ospiti, la soddisfazione negli occhi di quanti hanno passato una mattinata diversa, venuti dalla piana dell’Irno, da Avellino, da diverse cittadine limitrofe, ci ha riempiti di gioia. Abbiamo fatto tutto nel rispetto delle norme antiCovid, un lavoro partito da lontano e un solo principio alla base di tutto: lavoro, lavoro e ancora lavoro svolto con la passione, con la voglia di vedere tante creature nel vigneto prendere forma e diventare poi quel nettare che ci rifocilla, ci delizia, ci anima. E’ stato bello vedere l’intera squadra di Cantine Palo, muoversi all’unisono come una ruota motrice. Ora lo possiamo dire:”Buona la prima”. Grazie ai nostri ospiti, alla collaborazione con la struttura Terra di Vento e a tutti coloro che hanno collaborato a questo evento che sicuramente verra’ replicato.