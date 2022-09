VINCENZO DE LUCA ED ENRICO LETTA A NAPOLI IL 19 SETTEMBRE PER IL MANIFESTO DI TARANTO

E’ in programma per lunedi’ 19 settembre a Napoli l’incontro elettorale tra il Presidente della Regione Vincenzo De Luca ed il Segretario del Partito Democratico Enrico Letta: l’appuntamento è per le 19:30 all’interno del Centro Congressi della Stazione Marittima di Napoli per la presentazione del Manifesto di Taranto, anche in Campania. Torna il sereno tra De Luca e Letta ? Oppure il Presidente della Regione Campania vuole prendersi la scena per l’ultima settimana di campagna elettorale ? Tra i due, soprattutto negli ultimi mesi, non sono mancate scintille, soprattutto dopo la composizione delle liste e dopo l’esclusione dai listini proporzionali di alcuni fedelissimi del Presidente della Regione, sostituiti da donne ed uomini vicini allo stesso Letta ma anche al Vice Segretario del Partito Democratico Andrea Orlando.

