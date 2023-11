VINCENZO DE LUCA, NUOVO ATTACCO A GIORGIA MELONI: “TANTI VIAGGI ALL’ESTERO, NESSUN RISULTATO”

«La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è come se si muovesse su set cinematografico, in un mondo tutto suo, un mondo fantastico con poche connessioni con la vita reale. E mentre viaggia senza risultati in giro per il mondo, la sensazione è che diventiamo sempre più un elemento di folklore sul piano internazionale». Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel suo consueto punto settimanale sulla sua pagina Facebook.

«La Manovra è sconcertante, prendiamo atto che economia italiana è bloccata, eravamo quelli che avevano perso più Pil rispetto ad altri paesi, ora siamo bloccati e le previsioni dicono di un aumento nel 2024 dello 0,5% – ha aggiunto De Luca -, ci sono grandi promesse e grandi annunci nel testo, non c’è nulla sulle pensioni. C’è invece una cosa vergognosa, il taglio delle pensioni ai medici del 25-30%, i medici pensano di scappare dal SSN e anziché incentivarli, si pensa di tagliargli la pensione. È una follia. Solidarietà ai medici italiani, quelli ospedalieri e del pronto soccorso che fanno un lavoro immane».