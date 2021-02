VINCENZO SIANO (ONMIC SALERNO): “VACCINI, LA POLITICA HA DIMENTICATO GRANDI INVALIDI E MALATI ONCOLOGICI”

“Ciò che sta accadendo in Italia, e dunque anche in Campania, è sconcertante. Ci si sta giustamente e doverosamente preoccupando di sottoporre alla vaccinazione anti-Covid il personale sanitario e gli over80 dimenticando, però, che vi sono migliaia di persone (anziane e non) che purtroppo sono affette da malattire rare, patologie croniche e patologie gravi come i tumori e che, dunque, non possono più aspettare”. Lo denuncia, in una nota, il presidente dell’Onmic di Salerno Vincenzo Siano: “Parliamo di pazienti che sono a maggior rischio di forme gravi e di morte per Covid, ossia di anziani con performance status compromesso, pazienti con patologie ematoncologiche o con tumori solidi in fase avanzata, pazienti con altre malattie importanti e con fragilità legata a una condizione di immunodeficienza. Sono tutte persone che dovrebbero essere vaccinate il prima possibile e che nel piano vaccinale dovrebbero essere inserite nelle fase 2. Sorprende come nessuna istituzione locale e nazionale abbia posto l’attenzione su questa grave problematica. Ci si preoccupa di più delle poltrone da spartirsi che della salute dei cittadini, soprattutto di coloro che stanno vivendo una condizione difficile. Mi auguro – conclude Siano – che prevalga il buon senso e si arrivi ad una collaborazione istituzionale tra i dipartimenti di prevenzione delle Regioni e le Asl per giungere magari alla creazione di veri e propri punti di vaccinazione dedicati ai malati oncologici o comunque a rischio” conclude Siano.

Share on: WhatsApp