FISCIANO. LA MAGGIORANZA SI RIUNISCE PER LE PROSSIME ELEZIONI COMUNALI 2021

Nessuna imposizione, nessuna scelta già preconfezionata ma un cammino di condivisione di progetti e di programmi futuri che passa attraverso un confronto con tutti gli esponenti della maggioranza al Comune di Fisciano. E’ questo il senso della riunione, convocata per la serata di mercoledi’, tra tutti gli esponenti dell’attuale maggioranza all’interno del Consiglio Comunale per valutare la ricandidatura alla carica di Sindaco dell’attuale primo cittadino Vincenzo Sessa. Un passaggio non formale ma sostanziale per un gruppo di lavoro che, negli ultimi 5 anni, ha mostrato una rara compattezza, anche dinanzi a momenti difficili e delicati, a cominciare dalla gestione dell’emergenza Covid 19 durante la quale non sono mancati, proprio dal Comune di Fisciano, segnali concreti al mondo dell’economia locale. La riunione di mercoledi’ sera segnerà, con ogni probabilità, l’inizio della campagna elettorale nel Comune di Fisciano che si appresta ad andare al voto nella prossima primavera per scegliere il sindaco ed il consiglio comunale che governerà il centro della Valle dell’Irno nei prossimi 5 anni.

