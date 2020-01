ZINGARETTI E FRANCESCHINI A RIETI CON DE LUCA: IL PIANO PER LE REGIONALI 2020

Anche il Governatore della Campania Vincenzo De Luca, nella giornata di ieri, è stato nel Convento di Contigliano in provincia di Rieti, dove, per due giorni, si sono tenuti gli stati generali dei parlamentari del Partito Democratico. Un incontro, lontano da occhi indiscreti, per discutere con i leader nazionali del Pd Nicola Zingaretti e Dario Franceschini che stanno provando a cambiare le carte in tavola, in Campania, in vista delle Regionali 2020: da una parte il Presidente uscente Vincenzo De Luca – già in campagna elettorale – , dall’altra parte la possibilità di definire un accordo tra il Partito Democratico ed il Movimento 5 Stelle. Sulla scrivania una exit strategy: un incarico nazionale per De Luca (Fincantieri o Anas), un nuovo assetto del centro sinistra in tutta la Campania, ampie garanzie per il futuro nel Comune di Salerno. Basterà ? De Luca farà davvero un passo indietro ? Pare che il Governatore non abbia declinato, immediatamente, l’invito, lasciando aperta la porta e le riflessione. Magari, con una decisione che arriverà dopo il 26 Gennaio.

