ZONA ROSSA IN CAMPANIA, LA SCELTA POLITICA DI DE LUCA CONDIVISA DAL GOVERNO

Oggi, tutti i principali quotidiani nazionali, raccontano il retroscena che ha portato all’ordinanza del Ministro della Salute Speranza per la Regione Campania: nonostante gli indici non fossero da Zona Rossa, almeno quelli disponibili a ieri, su richiesta del Presidente della Regione Vincenzo De Luca la Campania è passata da Arancione a Rossa.

I PERCHE’ DI UNA SCELTA

Perchè De Luca ha voluto spingere sulla decisione del Governo ? Forse per evitare che un’altra settimana passasse inutilmente, al fine di evitare una pressione eccessiva sulle strutture ospedalierie ? C’è anche chi sostiene che abbia voluto evitare le ordinanze a scacchiera di sindaci che, oramai, non rispondono piu’ alle sue chiamate al dovere: basta pensare a quanto accaduto per il mondo della scuola che, nonostante gli accorati appelli del Presidente, non ha chiuso i battenti su tutto il territorio.

UNA DECISIONE POLITICA

De Luca è abituato, nel corso dell’ultimo anno, a battere i pugni sul tavolo della Conferenza Stato Regioni: un atteggiamento che, a consuntivo, non gli ha portato nulla di concreto in termini di servizi e di fondi aggiuntivi per la Campania. Adesso, con la Zona Rossa in Campania, potrà alzare ancora la voce per riequilibrare la distribuzione dei vaccini in Italia.