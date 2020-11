A BENEVENTO IL SINDACO MASTELLA PER EVITARE ASSEMBRAMENTI VIETA IL FUMO IN STRADA

Ennesima ordinanza del sindaco di Benevento Clemente Mastella che, per limitare al massimo, gli assembramenti in strada ha disposto il divieto di fumare in alcune delle principali arterie del centro sannita.

In moltissime zone della città è vietato fumare. Lo dispone una ordinanza del sindaco Mastella

In pratica in molti dietro l’esigenza di fumare una sigaretta, creano assembramenti e tengono abbassata la mascherina dal volto. Richiesta alle Forze dell’ordine anche una stretta relativa al controllo sui comportamenti dei minori