A FINE OTTOBRE RIAPRE ANCHE IL TRANSATLANTICO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Da fine Ottobre riaprirà anche il Transatlantico della Camera dei Deputati, la vasta area esterna all’aula di Montecitorio, rimasta chiusa al pubblico per motivi di carattere sanitario: a deciderlo l’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati che ha dato l’ok al ritorno alla normalità in uno dei luoghi iconici della politica italiana. Il Transatlantico, il posto dove sono nati e morti governi e maggioranza e dove, come è facile prevedere, a partire dalle prossime settimane inizierà la discussione per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica.

Share on: WhatsApp