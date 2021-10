SALERNO, COMUNALI 2021. SEMBRA GIA’ PASSATO UN SECOLO MA SI E’ VOTATO UNA SETTIMANA FA

La politica moderna viaggia alla velocità della luce, la memoria degli elettori ancora di piu’, quella dei responsabili di partiti è sempre avanti: insomma, è passata solo una settimana dalle elezioni comunali 2021 e tutto sembra già finito in archivio. Come una foto degli anni ’50, l’immagine di Vincenzo Napoli con la fascia tricolore è già passata alla storia ma nessuno ha ancora affrontato il tema dell’aumento del numero degli astenuti, il sostanziale flop tanto del centro destra quanto della coalizione di Elisabetta Barone. C’era una volta l’analisi del voto che, nella peggiore delle ipotesi, andava avanti anche per settimane: oggi è tutto piu’ rapido, anche le soluzioni ai problemi che, tutto sommato, considerato l’esito delle ultime tornate elettorale, fanno molto comodo a chi governa. Forse, in questa campagna elettorale che va in archivio, sono mancati i temi, quelli veri come la tassazione locale legata alla raccolta dei rifiuti, un progetto di sviluppo turistico e l’argomento del consumo del suolo che nessuno dei candidati ha pensato di collegare all’aumento della popolazione residente. Non c’era spazio ? Chissà, forse gli attacchi e le difese erano piu’ semplici e meno impegnativi e non toccavano gli interessi economici della città di Salerno.

