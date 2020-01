A MONTORO IL “PATTO DEL CONVENTO” DEL CENTRO DESTRA: CITRO, GAMBACORTA E CERRATO

La riapertura al pubblico dell’ex Convento Santa Maria degli Angeli di Montoro, avvenuta questa sera, è stata anche l’occasione per un confronto, tra le diverse anime del centro destra irpino, che si sono ritrovate per fare il punto della situazione in vista delle prossime elezioni regionali. E non è sfuggito a nessuno il fitto colloquio che, per molto tempo, ha visto insieme l’ex Presidente della Provincia di Avellino Domenico Gambacorta, il Presidente del Consiglio Comunale di Montoro Raffaele Citro ed il consigliere comunale Antonello Cerrato. Tutti e tre papabili per una candidatura alle prossime elezioni regionali tra Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lista del Presidente: cosa si saranno detti alla luce del Convento?

Che sia stato, davvero, sancito un Patto del Convento ?

Ah, saperlo…