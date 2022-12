A MONZA L’INCONTRO TRA BONACCINI E DE LUCA: SEMPRE PIU’ VICINA L’INTESA PER LA SEGRETERIA PD

Si sono incontrati a Monza, non per caso, ma per la partecipazione al Festival delle Regioni e delle Province Autonome che, per la sua chiusura, ha visto la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: il faccia a faccia politico, di maggiore rilevanza, è stato, pero’, quello tra Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia Romagna e candidato alla Segreteria del Partito Democratico e Vincenzo De Luca, Governatore della Campania, oramai deciso a sostenere, anche con i suoi riferimenti in Regione, la corsa di Bonaccini verso la successione ad Enrico Letta. De Luca, unico in sala con la mascherina, ha avuto un breve colloquio con Bonaccini, proprio a margine dell’evento di Monza: già nei giorni scorsi non erano mancati segnali di avvicinamento tra i due, con il Presidente della Regione Campania sempre meno propenso a presentare una propria candidatura autonoma per le primarie del Pd che si dovrebbero tenere a metà del mese di Febbraio del 2023.

