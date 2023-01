A NAPOLI IL SINDACO MANFREDI AFFIDA ALL’ASIA LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO

A Napoli la gestione del Verde Pubblico sarà affidata alla società Asia, la stessa che, per conto dell’amministrazione comunale, si occupa della raccolta dei rifiuti e della differenziata. La decisione è stata assunta, nella giornata di ieri, dall’amministrazione comunale del Sindaco Gaetano Manfredi che ha adottato una delibera per la riorganizzazione delle società partecipate. Nessun taglio del personale, anzi una valorizzazione dei dipendenti tutt’ora in servizio. Ed ora per la società Asia arriva anche un nuovo servizio, molto delicato ed importante per il decoro del Comune di Napoli.

