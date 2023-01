IN ARRIVO UN BONUS PER CHI UTILIZZA I MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO: ECCO DI COSA SI TRATTA

Il Governo Meloni sta valutando la possibilità, anche in termini di coperture finanziarie, di introdurre un bonus per i cittadini che utilizzano i mezzi di trasporto pubblico.

La formula della nuova agevolazione è tutta da scoprire ma c’è chi non esclude che possa trattarsi di una nuova edizione del bonus trasporti attivo fino al 31 dicembre scorso. Per altro il 12 gennaio il governo, nel corso dell’approvazione del dl Aiuti-quater, ha accolto un ordine del giorno a firma dell’ex ministro del Lavoro Andrea Orlando (Pd) che in veste di titolare del dicastero di via Flavia aveva avuto in gestione la piattaforma per richiedere lo sconto. «Si tratta di un primo segnale di attenzione, su cui vigileremo e ci impegniamo ad una concreta attuazione, ad una misura di buonsenso che avevamo introdotto con lo scorso Governo mettendo a disposizione risorse utili a studenti, pensionati, lavoratori, pendolari e famiglie per alleviare i costi di trasporto favorendo in questo modo una valida alternativa all’utilizzo del mezzo privato», ha dichiarato il deputato dell’opposizione.