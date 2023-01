SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: OMNIC SELEZIONA 120 GIOVANI. ECCO QUANTO GUADAGNERANNO

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale (DPGSCU) ha pubblicato il Bando per la selezione di 71.550 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale – Scadenza 10 febbraio 2023 Ore 14.

L’ONMIC partecipa con il Programma “PROTAGONISTI DI DOMANI” che rientra tra quelli di intervento specifici di Servizio Civile Universale da realizzarsi in Italia.

Il Programma prevede la selezione di n. 120 giovani operatori volontari e si articola in tre Progetti:

PROGETTO “BUONE PRATICHE DI COMUNITÀ” complessivo di operatori volontari richiesti: 67

Assistenza minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale e altri soggetti in condizione di disagio o di esclusione sociale.

Sedi di svolgimento: Salerno (36 unità), Santa Maria Capua Vetere Ce (6), Casagiove Ce (6), Pollica Sa (5), Pozzuoli Na (5), San Giuseppe Vesuviano Na (5), Lioni Av (4).

PROGETTO “COMMUNITY LAB” complessivo di operatori volontari richiesti: 47

Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport. Animazione culturale verso minori; animazione culturale verso giovani.

Sedi di svolgimento: Salerno (42 unità), Pontecagnano Faiano Sa (5).

PROGETTO “IMPRONTE DI MEMORIA” complessivo di operatori volontari richiesti: 6

Patrimonio storico, artistico e culturale. Valorizzazione sistema museale pubblico e privato.

Sedi di svolgimento: Corleto Monforte Sa (6 unità).

Agli operatori volontari verrà corrisposto un rimborso mensile di € 444,30.