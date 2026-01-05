A NAPOLI PRIMO INCONTRO TRA IL PRESIDENTE ROBERTO FICO ED I NUOVI ASSESSORI REGIONALI

Non è stata, formalmente, una riunione di Giunta ma un primo confronto tra il Presidente della Regione Roberto Fico ed i 10 nuovi assessori regionali, nominati proprio nell’ultimo giorno dell’anno 2025. A Napoli, questa mattina, a Palazzo Santa Lucia, poco prima delle 12:00, un primo incontro, all’interno della sede della Regione Campania, tra il Presidente Fico e tutti i neo assessori regionali, anche in vista delle prime riunioni ufficiali della Giunta che, nelle prossime settimane, sarà chiamata ad approvare il bilancio di Previsione, prima che lo stesso approdi in Commissione Bilancio prima ed in Aula poi.

