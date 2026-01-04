SANITA’, BILANCIO, FONDI EUROPEI, AREE INTERNE: LA SECONDA GIUNTA DEL PRESIDENTE FICO

Roberto Fico si appresta a varare, a breve, la “seconda” Giunta della Regione Campania, quella piu’ corposa ed importante dove si trovano le deleghe alla Sanità, al Bilancio, ai Fondi Europei ed alle Aree Interne. Una Giunta di consulenti e non di assessori, questo è vero, ma nella sostanza si tratterà di un secondo esecutivo regionale che sarà composto, interamente, di fedelissimo dell’ex Presidente della Camera dei Deputati. Circolano, da qualche giorno, i primi nomi dei nuovi consulenti del Presidente della Regione Campania.

Al Bilancio dovrebbe arrivare, come Consulente, l’ex assessore della Giunta De Luca Matteo Cinque, considerato dallo stesso Fico un elemento fondamentale per la tenuta dei conti della Regione Campania ma anche per la redazione del Bilancio di Previsione 2026.

Per le Aree Interne, invece, si fa il nome dell’ex Consigliere Regionale del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano, già Presidente della Commissione Speciale Aree Interne, che deve vincere la concorrenza interna di Carlo Sibilia di Avellino.