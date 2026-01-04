SAN CIPRIANO PICENTINO. IL SINDACO ALFANO PREMIA GLI STUDENTI MERITEVOLI

Redazione Agenda Politicadai Comuni
Lunedì 5 gennaio 2026 alle ore 19.00 presso il Politeama si terrà la cerimonia del Premio al Merito,
un momento dedicato alla valorizzazione dell’impegno e dell’eccellenza scolastica.
Lo annuncia il Sindaco di San Cipriano Picentino Sonia Alfano. 

Nel corso dell’evento saranno premiati i diplomati del nostro comune dell’anno scolastico 2024–2025 che hanno conseguito il massimo dei voti, quale riconoscimento del percorso di studio e dei risultati raggiunti.
La serata sarà inoltre arricchita dalla proiezione del cortometraggio “Oltre i grattacieli c’è la capitale” di Valentina Galdi , realizzato nell’ambito del corso base di cinematografia per animatori e saranno consegnati gli attestati di partecipazione al corso e vi sarà l’intrattenimento musicale della 🎼Banda di Musica di San Cipriano Picentino, testimonianza del valore formativo e culturale delle attività artistiche del territorio.
Vi aspettiamo!

