CONSIGLIO REGIONALE. IL PRESIDENTE MANFREDI CONVOCA I CAPIGRUPPO PER IL 7 GENNAIO

Prima riunione ufficiale, convocata dal Presidente del Consiglio Regionale Massimo Manfredi, dei Capigruppo per la fissazione della nuova seduta del Consiglio Regionale della Campania. L’appuntamento è per Mercoledi’ 7 Gennaio a Napoli, all’interno degli uffici della Presidenza del Consiglio, per discutere i punti all’ordine del giorno ma soprattutto la data per la celebrazione del secondo Consiglio Regionale, dopo la prima seduta dello scorso 29 Dicembre. Tra i punti, di sicuro, ci sarà la presentazione della nuova Giunta Regionale del Presidente Roberto Fico e le linee programmatiche per i prossimi 5 anni di Governo a Palazzo Santa Lucia.

