ANTONIO IANNONE (FDI): “CON GIUNTA FICO SIAMO ALLE COMICHE INIZIALI”

“Non bastava che dopo 40 giorni dalle elezioni il Presidente Fico si e’ presentato in aula senza una giunta; non bastava che la gloria si fosse sciolta durante il cenone di San Silvestro. Si doveva anche verificare che venisse nominato assessore un sindaco dimissionario, ma non dimesso per i 20 giorni che occorre far decorrere per rendere operanti le dimissioni dall’ufficio di Sindaco. Siamo gia’ all’elogio dell’incompetenza, alle comiche iniziali. Invece di prendere atto di aver consumato il primo pastrocchio si permettono anche di attaccare il capo dell’opposizione sulla sua incompatibilita’. Stiano tranquilli che noi rispetteremo la legge che prevede una procedura e dunque una contestazione che deve essere sollevata a Cirielli dalla Camera di appartenenza parlamentare. Solo dopo Cirielli optera’ per una delle due cariche (e’ il ruolo di parlamentare che e’ incompatibile con quello di consigliere regionale). Stiamo tranquilli per quanto ci riguarda, conosciamo la Legge e come sempre intendiamo rispettarla. Come il caso Cuomo dimostra, sono loro ad aver bisogno di un approfondito ripasso ed approfondimento.”

Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.

