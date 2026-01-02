GIUNTA REGIONALE, CUOMO INCOMPATIBILE? MARTUSCIELLO (FI): “IL PD INDICHI UNA DONNA”

Il Pd indichi una donna al posto di Cuomo e colga l’occasione per rimediare ai propri errori. È inimmaginabile attendere 20 giorni”. Lo afferma Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania. “La nota della Prefettura di Napoli, che sostanzialmente sospende la validità del decreto di nomina di Cuomo da assessore regionale, – secondo Martusciello – può diventare per il Pd l’occasione per correggere una scelta sbagliata. Il Consiglio non può aspettare. La Campania non può aspettare”. “Chiediamo a Roberto Fico di usare meno il manuale Cencelli e più un libro di diritto amministrativo”, conclude il segretario forzista.

