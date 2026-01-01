“La nomina della Giunta regionale, arrivata solo all’ultimo giorno dell’anno, certifica una mancanza di coraggio politico. Il presidente Fico non ha dimostrato la fermezza necessaria per compiere scelte davvero autonome e discontinue, apparendo condizionato e ostaggio delle pretese dei partiti della sua maggioranza”.
Lo afferma Massimo Pelliccia, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Campania.
“Alcune decisioni – prosegue – vanno chiaramente nel segno della continuità con il passato e non segnano quella svolta che era stata promessa e che i cittadini si aspettavano. Si è persa così l’occasione di tracciare una nuova linea politica e di dare un segnale forte di discontinuità”.
“È vero: superare lo stallo era necessario, perché consente finalmente alla Regione di iniziare a lavorare. Ma questo rappresentava il minimo indispensabile, non certo un traguardo. Ora però si passa dalle parole ai fatti. Nei contenuti e nella concretezza delle scelte, ci aspettiamo un confronto serrato e senza sconti, nell’interesse esclusivo dei cittadini e del futuro della Regione”, conclude Pelliccia.
MASSIMO PELLICCIA (FORZA ITALIA): “GIUNTA ULTIMO GIORNO ANNO, MANCANZA DI CORAGGIO POLITICO”
