MASSIMO PELLICCIA (FORZA ITALIA): “GIUNTA ULTIMO GIORNO ANNO, MANCANZA DI CORAGGIO POLITICO”

“La nomina della Giunta regionale, arrivata solo all’ultimo giorno dell’anno, certifica una mancanza di coraggio politico. Il presidente Fico non ha dimostrato la fermezza necessaria per compiere scelte davvero autonome e discontinue, apparendo condizionato e ostaggio delle pretese dei partiti della sua maggioranza”.

Lo afferma Massimo Pelliccia, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Campania.

“Alcune decisioni – prosegue – vanno chiaramente nel segno della continuità con il passato e non segnano quella svolta che era stata promessa e che i cittadini si aspettavano. Si è persa così l’occasione di tracciare una nuova linea politica e di dare un segnale forte di discontinuità”.

“È vero: superare lo stallo era necessario, perché consente finalmente alla Regione di iniziare a lavorare. Ma questo rappresentava il minimo indispensabile, non certo un traguardo. Ora però si passa dalle parole ai fatti. Nei contenuti e nella concretezza delle scelte, ci aspettiamo un confronto serrato e senza sconti, nell’interesse esclusivo dei cittadini e del futuro della Regione”, conclude Pelliccia.

