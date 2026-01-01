GIUNTA FICO. VILLANI (M5S): “NOMINA CLAUDIA PECORARO, SEGNALE FORTE PER LA PROVINCIA DI SALERNO”

La coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle di Salerno, Virginia Villani, interviene sulla nomina della nuova giunta regionale della Campania da parte del presidente Roberto Fico, esprimendo apprezzamento per i profili individuati e per l’attenzione riservata al territorio salernitano.

«La squadra scelta dal presidente Fico – dichiara Villani – è composta da donne e uomini di comprovata competenza ed esperienza, in grado di affrontare con serietà e visione le grandi sfide che attendono la Campania. È una giunta che mette al centro i territori, le persone e i temi fondamentali per lo sviluppo sostenibile e inclusivo della nostra regione».

Particolare soddisfazione viene espressa per la nomina dell’avvocato Claudia Pecoraro, alla quale sono state affidate deleghe strategiche come Ambiente, Politiche abitative e Pari opportunità.

«La nomina dell’avvocato Pecoraro -sottolinea la coordinatrice provinciale del M5S – rappresenta un chiaro e significativo segnale di attenzione verso il territorio salernitano. È anche un riconoscimento concreto al lavoro serio, coerente e radicato che il Movimento 5 Stelle ha portato avanti in provincia di Salerno nell’ultimo decennio, costruendo classe dirigente e proposte credibili».

Villani conclude ringraziando il presidente della Regione: «Ringraziamo Roberto Fico per la fiducia dimostrata e per aver dato vita a una Giunta che interpreta pienamente i valori del Movimento 5 Stelle: competenza, trasparenza, attenzione all’ambiente e giustizia sociale. Siamo certi che, con questo spirito di squadra, si potrà lavorare nell’interesse esclusivo dei cittadini campani».