LIVIO PETITTO (FORZA ITALIA): “GRAZIE A CHI MI HA SOSTENUTO PER ELEZIONE A QUESTORE”

Redazione Agenda PoliticaNews dalla Regione Campania
“Desidero ringraziare il Consiglio regionale della Campania per la fiducia accordatami in Aula con l’elezione a Questore al Personale. È un incarico che assumo con grande onore e senso di responsabilità.”
Lo scrive il Consigliere Regionale di Forza Italia Livio Petitto. 

“Un ringraziamento particolare” continua Petitto, ” va a Forza Italia per il sostegno, la vicinanza e la responsabilità condivisa in questa nuova sfida istituzionale: il nostro lavoro continua con passione, coerenza e spirito di servizio per tutti i cittadini campani”

