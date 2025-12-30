FULVIO MARTUSCIELLO (FI): “IL PRESIDENTE FICO SI LIBERI DAI RICATTI DEI PARTITI MINORI”

Ritengo che Fico debba dimostrare se ha gli attributi o meno. Noi gli abbiamo detto che se avrà la lucidità di resistere ai ricatti che mettono in campo le liste minori, ci troverà sempre nel sostegno a provvedimenti che possono interessare i campani”. E’ quanto riferisce durante la conferenza stampa di fine anno nella sede del partito Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia. “Non si è mai visto che due gruppi consiliari non partecipassero alle votazioni alla prima seduta al Consiglio regionale, una roba che non è mai accaduta nella storia della regione Campania”, ha chiuso Martusciello.

Vorrei ricordare che Manfredi ha ottenuto 41 voti. Se sottraiamo i 17 voti dell’opposizione (un consigliere dell’opposizione non lo ha votato) vediamo che senza il nostro sostegno non avrebbe avuto una maggioranza qualificata . Questo dimostra che il ringraziamento di Manfredi verso le opposizioni non è solo formale, ma reale, poiché senza il nostro voto non sarebbe stato eletto”.