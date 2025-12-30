PELLEZZANO. IL SINDACO FRANCESCO MORRA: “ECCO IL BILANCIO DELL’ANNO 2025”

Il 2025 ha rappresentato per Pellezzano un anno di lavoro intenso e di scelte politiche chiare, orientate alla coesione sociale, alla sicurezza del territorio e alla valorizzazione culturale come leva di sviluppo.

L’Amministrazione comunale ha rafforzato le Politiche Sociali con la riattivazione del Forum dei Giovani e con l’attivazione del Pronto Intervento Sociale dell’Ambito S5, strumenti concreti per contrastare marginalità e disagio e per garantire una presenza pubblica più vicina alle fasce fragili della comunità.

Sul piano fiscale, è stata confermata la riduzione della TARI, una decisione politica precisa a sostegno delle famiglie e delle attività, in un contesto economico ancora complesso. Parallelamente, sono stati portati a termine interventi strategici su sicurezza e servizi essenziali, come la nuova Caserma dei Carabinieri di Coperchia e la riapertura della Cappella Cimiteriale Comunale.

Cultura e legalità hanno continuato a rappresentare un asse centrale dell’azione amministrativa. L’incontro con don Maurizio Patriciello e il consolidamento delle rassegne culturali estive hanno ribadito una visione che mette al centro educazione, partecipazione e contrasto alle mafie attraverso la cultura.

Importanti investimenti hanno riguardato la sicurezza del territorio e le strutture pubbliche: dalla messa in sicurezza del Vallone Tullio, al nuovo asilo comunale di Cologna, fino alla riqualificazione della Sala Teatrale Comunale e Centro Giovani “Nicolas e Ilaria”, resa possibile grazie alle risorse del PNRR. Opere che testimoniano una politica attenta alla prevenzione, all’infanzia e agli spazi di aggregazione.

Il 2025 ha visto inoltre Pellezzano rafforzare il proprio ruolo nel dibattito culturale con la prima edizione degli Stati Generali del Cinema e del Cine-Turismo, una scelta politica che guarda allo sviluppo sostenibile e alla promozione del territorio attraverso cultura, creatività e turismo di qualità.

«Abbiamo governato con una direzione chiara – dichiara il Sindaco Francesco Morra – assumendoci la responsabilità delle scelte, investendo sulle persone, sulla sicurezza e sulla cultura come strumenti di crescita. Il 2025 ha consolidato un modello di amministrazione che mette al centro la comunità e guarda al futuro con serietà e ambizione».

L’Amministrazione comunale prosegue il proprio impegno con l’obiettivo di rafforzare i servizi, ridurre le disuguaglianze e costruire una Pellezzano più giusta, sicura e inclusiva.