CAVA DE’ TIRRENI. PROCLAMATO IL LUTTO CITTADINO PER IL FEMMINICIDIO DI ANNA TAGLIAFERRI

Il Sindaco Vincenzo Servalli ha emesso Ordinanza di proclamazione del Lutto Cittadino per la tragica scomparsa di Anna Tagliaferri, per tutta la mattina di lunedì 29 dicembre, fino alle ore 14, con l’esposizione delle Bandiere a mezz’asta, il divieto di svolgere in tutte le ore della mattinata, attività ludiche e ricreative che contrastino con la proclamazione del lutto cittadino.

Si invitano i commercianti, le organizzazioni politiche culturali e sociali, i concittadini tutti, ad esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione o comunque la limitazione delle attività in segno di raccoglimento e rispetto durate le esequie nel Duomo, che inizieranno alle 11.30 e fino alla loro conclusione

La salma di Anna Tagliaferri arriverà al Duomo alle ore 8.30.