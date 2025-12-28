IMMA VIETRI (FDI): “AGGRESSIONE SINDACO CASTIGLIONE DEL GENOVESI, VIOLENZA DA CONDANNARE”

“Quanto accaduto al sindaco di Castiglione del Genovesi (Salerno) Carmine Siano e’ un fatto gravissimo che suscita sconcerto e profonda preoccupazione. Un’aggressione violenta e inspiegabile che colpisce non solo una persona, ma l’intera comunità che egli rappresenta”. Lo dichiara, in una nota, il deputato Imma Vietri, commissario provinciale di Fratelli d’Italia Salerno.
“Al primo cittadino rivolgo la mia piena solidarieta’ e i migliori auguri di pronta guarigione, esprimendo al tempo stesso vicinanza alla sua famiglia e ai cittadini di Castiglione del Genovesi, comprensibilmente scossi da questo episodio. Confido nel lavoro delle forze dell’ordine affinché venga fatta al piu’ presto chiarezza su quanto accaduto” conclude Vietri.
