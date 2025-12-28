IMMA VIETRI (FDI): “AGGRESSIONE SINDACO CASTIGLIONE DEL GENOVESI, VIOLENZA DA CONDANNARE”

Redazione Agenda PoliticaTutte le notizie
“Quanto accaduto al sindaco di Castiglione del Genovesi (Salerno) Carmine Siano e’ un fatto gravissimo che suscita sconcerto e profonda preoccupazione. Un’aggressione violenta e inspiegabile che colpisce non solo una persona, ma l’intera comunità che egli rappresenta”. Lo dichiara, in una nota, il deputato Imma Vietri, commissario provinciale di Fratelli d’Italia Salerno.
“Al primo cittadino rivolgo la mia piena solidarieta’ e i migliori auguri di pronta guarigione, esprimendo al tempo stesso vicinanza alla sua famiglia e ai cittadini di Castiglione del Genovesi, comprensibilmente scossi da questo episodio. Confido nel lavoro delle forze dell’ordine affinché venga fatta al piu’ presto chiarezza su quanto accaduto” conclude Vietri.

Related Posts

Dicembre 28, 2025

MIMMO VOLPE (ALI CAMPANIA): “INCOMPRENSIBILE E ASSURDA VIOLENZA SU SINDACO CASTIGLIONE DEL GENOVESI”

Dicembre 27, 2025

PIERO DE LUCA (PD): “SOLIDARIETA’ AL SINDACO DI CASTIGLIONE DEL GENOVESI PER VILE AGGRESSIONE”

Dicembre 27, 2025

CARMELA ZUOTTOLO (FORZA ITALIA): “SOLIDARIETA’ AL SINDACO DI CASTIGLIONE DEI GENOVESI”