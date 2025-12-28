MIMMO VOLPE (ALI CAMPANIA): “INCOMPRENSIBILE E ASSURDA VIOLENZA SU SINDACO CASTIGLIONE DEL GENOVESI”

“Una violenza assurda e incomprensibile. Ancora un’aggressione a un sindaco. Come presidente dei sindaci di ALI Campania, Lega delle Autonomie Locali esprimo tutto il mio sdegno e disappunto. Piena solidarietà al collega sindaco di Castiglione dei Genovesi. All’amico Carmine Siano, tutta la mia vicinanza a lui, alla sua famiglia e alla sua comunità. Bisogna alzare la guardia a difesa dei tanti amministratori delle nostre comunità locali.”

Lo scrive Mimmo Volpe, Sindaco del Comune di Bellizzi. Bisogna inasprire le pene a chi pensa che attaccare un sindaco nell’ambito delle sue funzioni sia normale. Non si avverte minimamente la responsabilità e la tenuta civile e democratica di un comune come cosa semplice. Far fronte a tante emergenze e a volte senza risorse. Un’esposizione giornaliera soggetta a sfoghi continui, sia verbali che sul web. Frustrazioni di persone che vivono disagi e insoddisfazioni. Bisogna costringere il legislatore a varare una norma che sia di tutela e di garanzia per i sindaci. Far comprendere che attaccare un sindaco significa attaccare un’istituzione pubblica e una personalità giuridica. Nelle prossime ore sarà indetta un’assemblea pubblica per porre l’accento su come avviare una norma chiara e di garanzia per tanti amministratori. Il primo presidio democratico dello stato va difeso e tutelato con forza : i comuni.