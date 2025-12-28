CONSIGLIO REGIONALE. PRIMO GIORNO DI SCUOLA PER FABBRICATORE (FDI), CELANO (FI), MINELLA (LEGA), CUOFANO (FICO PRESIDENTE) E ODIERNA (CIRIELLI PRESIDENTE)

Primo giorno di scuola, all’interno del Consiglio Regionale della Campania, in occasione della prima seduta dopo il voto del 23 e 24 Novembre, per 5 Consiglieri Regionali, eletti in Provincia di Salerno. Si tratta di Giuseppe Fabbricatore (Fratelli d’Italia), Roberto Celano (Forza Italia), Mimi’ Minella (Lega), Giovanni Maria Cuofano (Fico Presidente) e Sebastiano Odierna (Cirielli Presidente).

Quasi tutti provengono da percorsi politici ed amministrativi di rilievo: Giovanni Maria Cuofano è stato per 10 anni Sindaco di Nocera Superiore; Roberto Celano ha ricoperto, per anni, il ruolo di Consigliere Comunale a Salerno; Giuseppe Fabbricatore è stato Consigliere Provinciale e Comunale a Nocera Superiore; Sebastiano Odierna, un passato da assessore Provinciale, è tutt’ora Consigliere Comunale di opposizione a Sarno.