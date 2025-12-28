CONSIGLIO REGIONALE. ECCO I VETERANI: PICARONE (PD), VOLPE (PSI), CASCONE (A TESTA ALTA) E MATERA (PD)

Appartengono tutti alla maggioranza di Centro Sinistra i “veterani”, i consiglieri regionali eletti in Provincia di Salerno che, oggi, entreranno all’interno del Consiglio Regionale per la terza o la seconda volta. Il primato assoluto spetta al Consigliere Regionale Franco Picarone, eletto, nella tornata del 23 e 24 Novembre, per la terza volta consecutiva all’interno del Consiglio Regionale della Campania. E’ solo un bis, invece, per Luca Cascone (A Testa Alta), Andrea Volpe (Avanti Psi) e Corrado Matera (Partito Democratico) che, pero’, nella prima Giunta De Luca ha ricoperto il ruolo di Assessore Regionale al Turismo.

