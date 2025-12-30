EDMONDO CIRIELLI: “OPPOSIZIONE ISTITUZIONALE, AL LAVORO PER CORRETTO RAPPORTO TRA GOVERNO E REGIONE”

“Ieri si è aperto il primo Consiglio regionale della Campania. Assumere il ruolo di capo dell’opposizione è per me un onore e una grande responsabilità. Svolgeremo un’opposizione istituzionale, diremo no al consociativismo e saremo precisi e puntuali sia nelle critiche sia nelle proposte, nel pieno rispetto delle regole della democrazia e dello Stato. Dobbiamo ricostruire il rapporto con i cittadini.”
Lo scrive Edmondo Cirielli.
“Il tema dell’astensionismo” continua Cirielli, ” riguarda tutti perché la fiducia collettiva oggi colpisce partiti, politica e istituzioni. Creeremo un corretto rapporto istituzionale tra Regione e Governo nazionale e tra Regione ed enti locali, ricordando che la prima forma di legalità è la trasparenza. Con il Presidente Roberto Fico avvieremo una collaborazione leale e costante, fondata sul rispetto dei ruoli e lavorando nell’esclusivo interesse della Campania.
È con questo spirito che affronto questo mandato, sempre al fianco dei cittadini Campani”