GIUSEPPE LANZARA (PD): “MASTERPLAN LITORALE SUD, E’ IL MOMENTO DELLA SVOLTA”

“Il Masterplan “Litorale Salerno Sud”, su cui in questi anni abbiamo lavorato con determinazione insieme a Regione, Provincia e Comuni, rappresenta un passaggio cruciale per lo sviluppo dei nostri territori, dalle aree costiere fino alle zone interne. Sono già numerosi i progetti approvati: la riqualificazione della pineta tra Battipaglia ed Eboli, il potenziamento della Litoranea fino a Salerno, gli interventi sulla viabilità e sulla mobilità dell’Aversana e di aree strategiche come Santa Cecilia. A questi si aggiungono il nuovo approdo a mare con la rete di attracchi, il pontile a servizio anche dell’aeroporto Costa d’Amalfi e il rafforzamento della nuova pista ciclabile.”

Lo scrive il Sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara, esponente del Partito Democratico, oggi candidato alle prossime elezioni provinciali dell’11 Gennaio.

Si tratta di interventi che, nel loro insieme, ridefiniscono il rapporto tra ambiente, infrastrutture e crescita economica, rendendo il territorio più accessibile, attrattivo e competitivo.

Oggi abbiamo il dovere di accelerare: con i nuovi governi della Regione e della Provincia che si stanno formando, è fondamentale trasformare queste progettualità in cantieri concreti, perché il Masterplan diventi davvero un motore di sviluppo sostenibile per l’intera provincia di Salerno.