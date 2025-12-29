GIUNTA FICO. I TEMPI SI ALLUNGANO, IL PROSSIMO CONSIGLIO REGIONALE A META’ GENNAIO

I tempi per la Giunta Fico in Regione Campania sono destinati, inevitabilmente, ad allungarsi. Chiusa la partita della elezione del Presidente del Consiglio e dell’Ufficio di Presidenza, adesso il Presidente della Regione Roberto Fico, in occasione del prossimo Consiglio Regionale, dovrà presentare la sua squadra di Governo. A quanto si apprende non ci sarà nessuna seduta del Consiglio Comunale prima di metà gennaio 2026 e, quindi, anche per la scelta dei suoi assessori Fico avrà piu’ tempo a disposizione. Giornate ed ore che serviranno a limare gli ultimi nomi ma anche a far sbollire la rabbia di qualche forza politica che, in occasione dell’elezione dell’Ufficio di Presidenza, è rimasta fuori dai giochi. Insomma, giornate di attesa che saranno utili un po’ a tutto.

Share on: WhatsApp