FRANCESCO MORRA (ANCI CAMPANIA): “AUGURI A FICO E MANFREDI, SI’ A CONFRONTO CON ENTI LOCALI”

“Da ANCI Campania un sincero augurio al Presidente Roberto Fico, al nuovo presidente del Consiglio regionale, Massimiliano Manfredi, a tutto l’ufficio di presidenza”. Così Francesco Morra, presidente Anci Campania, a nome dei sindaci campani, dopo la prima riunione del consiglio regionale della Campania.

“L’Associazione – spiega – guarda con grande interesse alla volontà di confronto e di ascolto attivo dei territori. I Comuni e i Sindaci rappresentano il primo presidio istituzionale vicino ai cittadini e sono interlocutori fondamentali nella definizione di politiche efficaci, concrete e condivise”.

“In quest’ottica, una collaborazione istituzionale leale e costante, a ogni livello di governo, rappresenta una strada da seguire con convinzione. Attraverso un confronto continuo e il coinvolgimento degli enti locali è possibile – aggiunge – affrontare con responsabilità le sfide che attendono il Paese”.

“ANCI Campania conferma la propria disponibilità a contribuire con spirito costruttivo, mettendo al centro le esigenze delle comunità locali e il valore della cooperazione tra istituzioni, nell’interesse generale dei cittadini” conclude.