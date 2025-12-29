L’IMPRENDITORE DI SARNO ANIELLO PAPPACENA PREMIATO A CIRO’ MARINA

Redazione Agenda PoliticaEconomia

Un riconoscimento che mette al centro una storia personale prima ancora che un atto istituzionale. Il Comune di Cirò Marina ha premiato l’imprenditore sarnese Aniello Pappacena per l’impegno civile e la testimonianza resa a favore della legalità.
Nel decreto del sindaco si richiama una vita improntata ai principi di giustizia e solidarietà e si sottolinea il contributo dato all’immagine nazionale della città. Al centro del riconoscimento vengono evidenziate l’integrità morale e il coraggio nella denuncia alla giustizia, indicati come elementi capaci di rafforzare sul territorio il contrasto alla criminalità organizzata e la diffusione della cultura della legalità.
Pappacena, nato a Sarno è patron della SO.I.GE.A. Srl. Il premio gli è stato consegnato nel corso di una cerimonia ufficiale.
Un gesto che affida alla dimensione pubblica una vicenda personale e che sceglie di legare la parola legalità a un percorso concreto, fatto di scelte nette e responsabilità individuali.

Related Posts

Augusto Strianese
Dicembre 21, 2025

UNA SALA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO DEDICATA AD AUGUSTO STRIANESE

Dicembre 20, 2025

DANIELE CAMICIA (DEAFORM): “2025, ANNO DI CRESCITA. NEL 2026 TANTE NOVITA'”

Dicembre 19, 2025

CONFAGRICOLTURA CAMPANIA A BRUXELLES: NO ALLA PAC POST 2027