L’IMPRENDITORE DI SARNO ANIELLO PAPPACENA PREMIATO A CIRO’ MARINA

Un riconoscimento che mette al centro una storia personale prima ancora che un atto istituzionale. Il Comune di Cirò Marina ha premiato l’imprenditore sarnese Aniello Pappacena per l’impegno civile e la testimonianza resa a favore della legalità.

Nel decreto del sindaco si richiama una vita improntata ai principi di giustizia e solidarietà e si sottolinea il contributo dato all’immagine nazionale della città. Al centro del riconoscimento vengono evidenziate l’integrità morale e il coraggio nella denuncia alla giustizia, indicati come elementi capaci di rafforzare sul territorio il contrasto alla criminalità organizzata e la diffusione della cultura della legalità.

Pappacena, nato a Sarno è patron della SO.I.GE.A. Srl. Il premio gli è stato consegnato nel corso di una cerimonia ufficiale.

Un gesto che affida alla dimensione pubblica una vicenda personale e che sceglie di legare la parola legalità a un percorso concreto, fatto di scelte nette e responsabilità individuali.

