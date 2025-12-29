LUCA TRAPANESE (M5S): “IL MIO IMPEGNO PER UNA ISTITUZIONE TRASPARENTE”

“Accolgo con profondo senso di responsabilità e gratitudine l’elezione a vicepresidente del Consiglio regionale della Campania. Ringrazio i colleghi e le colleghe che hanno riposto in me la loro fiducia: è un incarico che vivo non come un traguardo personale, ma come un impegno ulteriore verso le istituzioni e verso i cittadini campani”. Lo dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Luca Trapanese, a margine della sua elezione a vicepresidente del Consiglio regionale.

“Questo ruolo – prosegue – rappresenta per me l’occasione di rafforzare l’azione del Consiglio, affinché sia sempre più vicino alle persone, trasparente nelle scelte e concreto nel rispondere ai bisogni dei territori, a partire dalle fasce più fragili della nostra comunità. Svolgerò il mio mandato con lo stesso spirito che ha guidato il mio impegno politico fin dall’inizio: ascolto, responsabilità e attenzione ai diritti, con particolare riguardo ai temi sociali, dell’inclusione e della tutela dei più vulnerabili. Il mio obiettivo è contribuire a un’istituzione autorevole, aperta e credibile, all’altezza delle sfide che la Campania ha davanti”.