REGIONE CAMPANIA. IL PRESIDENTE ROBERTO FICO RITIRA LA QUERELA CONTRO REPORT PRESENTATA DA DE LUCA

“Per dare un segnale di distensione da subito, annuncio il ritiro della querela presentata dalla Regione nei confronti della trasmissione giornalistica Report sui dati della sanità campana”. Ad annunciarlo il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, nel corso del suo intervento aprendo la XII legislatura del consiglio regionale della Campania. “La verità è rivoluzionaria – ha aggiunto riferendosi alla querela presentata dall’ex governatore Vincenzo De Luca negli ultimi giorni del suo mandato – e non abbiamo paura, ma va rispettata da tutti convintamente. La trasparenza del confronto è la base, ognuno potrà poi trarre il suo libero convincimento”.

Share on: WhatsApp